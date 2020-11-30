شكرا لقرائتكم شاهد الأهلي يضيف النجمة التاسعة لشعار النادي بعد استعادة عرش أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدثت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع فيس بوك، صورتها بعد التتويج الأحمر بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ القلعة الحمراء، وذلك عقب الفوز مؤخراً على نادى الزمالك فى نهائى دورى الأبطال بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضية، ونشرت صفحة الأهلى صورة الشعار الجديد بعد إضافة النجمة التاسعة أسفله، ومن المعروف أن شعار الأهلى يعلوه 4 نجوم حيث ترمز كل نجمة إلى 10 بطولات دورى عام، وأسفله تم وضع 9 نجوم عن 9 ألقاب دورى أبطال أفريقيا.



الأهلي (1)



الأهلي (2)

فى سياق آخر، أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة الاتحاد السكندرى، التى تقام مساء غدٍ الثلاثاء على استاد السويس، فى نصف نهائي ‏كأس مصر.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وأيمن أشرف، ‏وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي قفشة، وعلي معلول، ‏ومحمود وحيد، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وطاهر محمد ‏طاهر، وعربي بدر، وبدر بانون، وصلاح محسن.‏

وبذلك تشهد قائمة الأهلي للمباراة، انضمام أكثر من لاعب من العائدين من الإعارة أمثال صلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر، كما تشهد صفقتين تم إبرامها الصيف الجارى بدر بانون وطاهر محمد طاهر، وجاء انضمام صلاح محسن بعد سلبية عينته من فيروس كورونا.

وتُعد مباراة الاتحاد، أول مباراة للأهلي بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.