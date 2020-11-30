شكرا لقرائتكم غدا.. عبد الحليم على ينضم لمعسكر الزمالك استعدادا لمواجهة طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى اجتماع لجنة الكرة بالزمالك والتى تضم كلا من أيمن يونس، رئيسًا للجنة، وأشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالأبيض، وعبد الحليم على، مديرًا للكرة، الذى عُقد بينهم مساء اليوم، الإثنين، ليتقرر بعده انضمام عبد الحليم على إلى معسكر الفريق الأبيض، غدًا، الثلاثاء، وذلك استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء الغد، ضمن منافسات دور نصف نهائى كأس مصر، والتى يرغب الفارس الأبيض فى تحقيق الفوز خلالها للتأهل إلى نهائى الكأس، والمنافسة على البطولة التى يحمل لقبه من الموسم الماضى.

ونجح الزمالك فى التأهل إلى منافسات نصف نهائى كأس مصر بعد فوزه على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع النهائى، بعد مباراة ماراثونية حيث امتدت إلى الوقت الإضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى 1 / 1 بعدما تقدم عبد الرحمن جندية لنادى مصر فى الدقيقة 85 وخطف البديل أسامة فيصل هدف الإنقاذ للزمالك فى الدقيقة 96 ليتعادل للأبيض ليتم الاحتكام إلى الوقت الإضافى وفى الشوط الإضافى الثانى حصل الزمالك على ركلة جزاء فى الدقيقة 116 بعد عركلة عبد الله جمعة تقدم لها زيزو ونجح فى خطف الفوز للأبيض، وذلك بعدما استهل الأبيض مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة، وتبعها فوزه فى دور الـ16 فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع النهائى ثم الفوز على نادى مصر ليتأهل إلى نصف النهائى.

وأعلن البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الزمالك، قائمة الفريق لمباراة الغد أمام طلائع الجيش وضمت القائمة كلاً من محمود جنش، محمد أبو جبل، حازم إمام، مصطفى محمد، محمد عبد السلام، كريم بامبو، محمد عواد، محمد عبد الغني، طارق حامد، محمد أوناجم، إسلام جابر، محمود علاء، محمود عبد العزيز، مصطفى فتحى، أسامة فيصل، أحمد عيد، حسام أشرف، حاتم سكر، سيف فاروق جعفر، محمد أشرف روقا، شيكابالا، أحمد سيد زيزو.