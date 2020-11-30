شكرا لقرائتكم محمد صلاح يوجه رسالة للاعبي الزمالك: لو عايزين الناس تثق فيكم لازم تفوزوا بالكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محمد صلاح لاعب الزمالك السابق عن خسارة الفارس الأبيض لنهائي دوري أبطال إفريقيا، قائلا: "كنت أتمنى مشاركة حازم إمام في نهائي إفريقيا لو كانت حالته الفنية تسمح بذلك ولكن لا أنكر أن أحمد عيد تحملنا في أوقات صعبة وكان يظهر بشكل جيد".

قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "أشرف قاسم وعبد الحليم علي سيكونوا إضافة لصفوف الزمالك وأقول للاعبين لو عايزين الناس تثق فيكم لازم تفوزوا بالكاس"

تابع: "انا مش مع مبدأ العب حلو ومكسبش انا من الناس اللي تلعب وجش وتكسب وايه فايدة الاستحواذ".

وأضاف: "الشناوي وأبو جبل لم يختبرا كرتين عرضيتين ومش هي دي فرقة الزمالك اللي تكون رد فعل ولازم يكون هو الفعل".

أردف: "اللاعبين أخطأوا في حق الجماهير ولازم يصالحوهم في مباراة طلائع الجيش غدا لأنها مباراة صعبة وفريق الطلائع بيضم لعيبة حلوة".