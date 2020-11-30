شكرا لقرائتكم استمرار غياب أحمد الشناوي عن بيراميدز رغم سلبية المسحة الأخيرة.. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاءت نتيجة المسحة الأخيرة التى خضع لها أحمد الشناوى حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، سلبية من فيرس كورونا، إلا أنه يستمر فى الغياب عن تدريبات فريقه الجماعية، لحين الخضوع لمسحة طبية أخرى بعد 4 أيام، للتأكد من سلامته بشكل كامل قبل العودة للتدريب ومخالطة باقى زملائه.

كما جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها فريق بيراميدز أمس، الأحد، بعد مواجهة سموحة وديًا، سلبية لجميع اللاعبين، فى الوقت الذى مازال على جبر مدافع بيراميدز يغيب عن فريقه بسبب الإصابة بالفيرس.

واتفق الجهاز الإداري بنادي بيراميدز على خوض فريق الكرة لمباراة ودية ثالثة في إطار استعداداته لانطلاق الموسم الجديد ومباريات الدوري الممتاز وكأس الكونفدرالية الأفريقية، وتقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية يوم الخميس المقبل أمام نادي أهلي بني غازي الليبي على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، في الخامسة مساء.

وسبق لبيراميدز أن خاض مباراتين وديتين أمام البنك الأهلي وفاز بهدفين دون مقابل، وسموحة وحقق الفوز كذلك بهدفين مقابل هدف وحيد، في إطار استعداداته لانطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن بيراميدز يواجه الإنتاج الحربي في بداية مشواره بالدوري الممتاز، كما ينتظر مواجهة الفائز من هورسييد بطل الصومال والاتحاد الليبي في دور الـ32 الأول من كأس الكونفدرالية الأفريقية.