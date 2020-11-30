أرسل مسؤولو النادي الأهلي، القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الاستقرار عليها من الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، إلى اتحاد الكرة المصري، استعدادًا للموسم الجديد.
وشملت القائمة كلًا من: محمد الشناوي وعلي لطفي في حراسة المرمي، وقيد مصطفى شوبير تحت السن، بالإضافة إلى محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وسعد سمير وأيمن أشرف وبدر بانون وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول ومحمود وحيد وأليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي وأكرم توفيق وناصر ماهر ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمود كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو وصلاح محسن ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان ومروان محسن. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".
وتم رفع اسم محمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد محمود بسبب الإصابة علي أن يتم قيدهم في فبرايرالمقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر «كهربا وسليمان.. والعائدون والجدد».. الأهلي يرسل قائمته للموسم الجديد لاتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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