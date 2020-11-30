شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقيد 19 لاعبا فى القائمة الأولى ويحتفظ بالقوام الأساسى وشيلونجو وبيكيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهي النادي الاسماعيلي إجراءات قيد القائمة الأولي للاعبيه والتي شهدت قيد 19 لاعبا يتصدرهم الحفاظ علي القوام الأساسي للاعبين مثل عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى ومحمد مجدي ومحمد فوزي كما تم قيد الثلاثي عماد حمدي لاعب خط الوسط والغينى بيكيتي سيلفا والنامبيبي شيلونجو لاعبو الفريق للحفاظ علي حقوق النادي المادية في ظل قرار اعارة أو بيع هذا الثلاثي بناء علي رغبة البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للفريق.

وخرج من قائمة الاسماعيلي كل من محمد حمدى زكي الذي انهي إجراءات انضمامه المقاولون العرب والعراقي همام طارق الذي فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي واسامة ابراهيم ومحمد مجدي وكماتشو ومحمود عبد المنصف الذين وافق الأسماعيلي علي رحيلهم .

انهى الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى إجراءات الاتفاق مع نظيره بنادى مصرالمقاصة على تنظيم مواجهة ودية يوم السبت المقبل باستاد الإسماعيلية ، تأتى الودية ضمن سلسلة تحضيرات الفريق لخوض منافسات الدورى العام فى نسخته المقبلة والتى يستهلها بمواجهة المصرى البورسعيدى فى الاسبوع الاول للمسابقة بجانب كأس العرب للاندية الابطال المقرر استئنافها خلال الفترة المقبلة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وضم الإسماعيلي 4 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .