شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة صالح جمعة مع الأهلي.. كثير من السنوات قليل من "البصمات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل صالح جمعة الستار على رحلته مع النادي الأهلى، بعد قضاء ما يقرب من 5 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء، حيث فسخ اللاعب عقده بالتراضي بعد الجلسة التي جمعت وكيله بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة اليوم الإثنين، ولم يحضر صالح جمعة الجلسة نظرًا لإصابته بفيروس كورونا إلا أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالحضور خلال فعاليات الجلسة.

ورغم معاناة صالح جمعة من الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن اللاعب أجرى عدداً من الاتصالات الهاتفية بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أكد له خلالها رغبته في الرحيل مبدياً استعداده لجلب عرض للرحيل خلال الساعات القادمة.

صالح جمعة من ناشئين فريق إنبى، انتقل لصفوف الأهلي في صيف 2015 بعد انتهاء رحلة احتراف قصيرة في نادى ناسيونال ماديرا البرتغالي.

في 22 يوليو 2015 أعلن الأهلي التعاقد مع صالح جمعة بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، مقابل 7 ملايين جنيه لنادى انبى ورغم أن صالح جمعة قضي خمسة سنوات في الاهلي وهي مدة كبيرة إلا أن تأثيره مع الفريق كان قليل للغاية ولم يترك "بصمات".

خرج صالح جمعة لرحلة احتراف جديدة لصفوف الفيصلي السعودي معارًا من الأهلي، في موسم 2017 / 2018، ولم تستمر رحلة الاحتراف طويلاً، حيث قضى اللاعب 6 أشهر فقط شارك خلالهم في 8 مباريات و3 بكأس الملك، ثم عاد إلى صفوف المارد الأحمر.

شارك صالح جمعة مع الأهلي طوال المدة الماضية في 72 مباراة، سجل خلالهما 12 هدفًا، وصنع 13 أخرين.

أخر ظهور لصالح جمعة مع الأهلي كان تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى أمام طلائع الجيش، في الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري المنقضى، وانتهت المباراة بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3/0.

تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى، شارك صالح جمعة في دقائق من عمر مباراة واحدة كانت أمام المصرى البورسعيدى في الجولة 23 من عمر الموسم المنقضى، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، وقبل تلك المباراة كان الظهور الأخير لصالح بقميص الأهلي قبل أكثر من عام، حيث شارك صالح فى مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر النسخة الماضية، والتي خسرها الأهلي بهدف نظيف قبل تولى رينيه فايلر المسئولية الفنية للقلعة الحمراء.

حصد صالح جمعة مع الأهلى العديد من البطولات، حيث توج بالدورى المصرى 5 مرات، وكأس مصر مرتين، وحصد لقب كأس دورى أبطال أفريقيا 2020، كما توج بكأس أفريقيا مع منتخب الشباب تحت 20 سنة، عام 2013.