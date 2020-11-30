شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرسل القائمة الأولى إلى اتحاد الكرة بدون بادجى والشيخ وجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل النادى الأهلى القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم، إلى اتحاد الكرة ولم تشمل الثلاثى ‏‏«أليو بادجى، وصالح جمعة، وأحمد الشيخ».‏

وفى ذات السياق فسخ صالح جمعة لاعب النادى الأهلى عقده مع الأهلى بالتراضى بعد الجلسة التى جمعت وكيله بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة اليوم الاثنين، ولم يحضر صالح جمعة الجلسة نظرا لإصابته بفيروس كورونا إلا أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالحضور خلال فعاليات الجلسة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندرى التى تقام مساء غدٍ الثلاثاء، فى نصف نهائى بطولة ‏كأس مصر.‏