شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعلن تعاقده مع ظهير الأهلي لمدة موسمين.. رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن إتمام التعاقد بشكل رسمى مع باسم على ظهير أيمن الأهلى السابق، وقال عادل فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: ننتظر الخطاب الرسمى من الأهلى واللاعب وقع لمدة موسمين وخضع للكشف الطبى وتم إتمام كل الإجراءات لقيده بقائمة الفريق.

وأعلن مسئولو النادي الأهلي الاستغناء عن باسم علي ظهير أيمن الفريق المنتهية إعارته للجونة، في ظل عدم الحاجة لخدماته حيث وتم رفع أسم اللاعب من القائمة الأولى، التي تم ارسالها إلى اتحاد الكرة.

وكشف علاء عبد الغنى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب ونجم الزمالك السابق، عن كواليس متابعة الجهاز الفنى للفريق لمباراة نهائى القرن التى جمعت قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف ليتوج باللقب التاسع من البطولة فى تاريخه.

وقال عبد الغنى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" مع الإعلامى فتح الله زيدان: تابعت مباراة القمة فى معسكر الفريق مع عماد النحاس ولا وجود للتعصب بيننا إطلاقاً، وحتى بعد المباراة النحاس قال لى أن الزمالك كان أحق بالفوز.

واصل: "الدولة لن تضر الزمالك، والمجموعة الحالية المسئولة عن إدارة الكرة تعشق النادى ولن تفرط فى المسئولية سواء أيمن يونس أو أشرف قاسم أو عبد الحليم على، عليهم الحفاظ على المكتسبات والجيل الحالى".

استكمل: "كان هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية فى جيبوتى وبالفعل حقننا هذا الأمر وسونج سجل الهدف فى شباك فريقه أرتا سولار، ولكن الفرق الأفريقية لم تعد ضعيفة مثل قبل ذلك".

واختتم: "المقاولون لا يعطى اللاعبين أعلى أجر فى الدورى قد يكون المقابل بسيط عن أندية كثيرة ولكن الحالة التى بين اللاعبين وثقتهم فى الجهاز الفنى والنادى خلقت حالة إيجابية ساعدتنا على تطور مستوانا ونراهن على تلك الروح فى استكمال مشوار الكونفدرالية".

ونجح فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، فى تحقيق فوز عام على منافسه أرتا سولار بطل جيبوتى، بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب حسن جوليد بالعاصمة الجيبوتية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث سجل هدف المقاولون أليكس سونج لاعب الفريق الجيبوتى بالخطأ فى مرماه.