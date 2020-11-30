شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يُعلن التعاقد رسميًا مع جورجينيو مهاجم مانشستر سيتى السابق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية لنادى وادى دجلة، عبر فيس بوك، التعاقد رسميًا مع خورخي فرناندو باربوسا إنتيما الشهير بـ"جورجينيو"، الجناح المهاجم لمنتخب غينيا بيساو وفريق لودوجورتس رازجراد البلغاري، لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الحالية، ويعد جورجينيو أحد الخريجين من أكاديمية مانشستر سيتي ولعب في جميع مستويات الناشئين حتى سن 23 عامًا.

"جورجينيو" الذى يبلغ من العمر 25 عامًا ويحمل الجنسية الغينية والبرتغالية أيضًا لعب للعديد من الفرق الأوروبية أبرزها سانت ايتيان الفرنسي، ويُجيد اللعب بالقدم اليمنى كما يُجيد فى مركز الجناح والمهاجم، ويبلغ من العمر 25 عامًا، وكان عقده مع ناديه لودوجورتس رازجراد البلغاري ممتد حتى عام 2023 قبل أن ينجح دجلة فى التعاقد معه لمدة موسمين.

وانضم لاعب منتخب غينيا بيساو لمعسكر فريق وادى دجلة المقام حاليًا بالعين السخنة، فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد الذى سينطلق فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، حيث حضر اللاعب إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح الأحد الماضى، ليوقع على العقود بشكل رسمى ثم الانضمام للمعسكر.

وكان وادى دجلة نجح فى التعاقد مع مسعد عوض حارس مرمى أسون بعد سداد قيمة الشرط الجزائى "مليون جنيه"، وضم صلاح أمين مهاجم مصر المقاصة، والتونسى إيهاب المباركى ظهير أيمن فريق الترجى والذى وقع عقود مع دجلة لمدة 3 سنوات فى صفقة انتقال حر، وجورجينيو، الجناح المهاجم لمنتخب غينيا بيساو وفريق لودوجورتس رازجراد البلغاري، لمدة موسمين، ورضا عبد العال جناح فريق بنى سويف لمدة 3 مواسم مقبلة، وأحمد ميهوب الشهير بـ"خليفة محمد الشناوى" حارس مرمى نادى اطسا وسمسطا السابق بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم، كما تم التعاقد مع أحمد مجدى باك رايت الإنتاج الحربى لمدة سنتين فى صفقة انتقال حر، لاسيما وإن أحمد مجدى من ناشئين وادى دجلة.