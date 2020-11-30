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شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يا زيزو.. جمهور الأهلي يتغنى بلاعب الزمالك بعد خسارة اللقب الافريقي "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في لفتة طيبة تدل على نجاح المبادرة التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة والتي جاءت لنبذ العنف في التشجيع واعلاء الروح الرياضية بين الجماهير واللاعبين، حيث وثق أحد جمهور النادي الأهلي مقطع فيديو لحظة تشجيعهم للاعب أحمد السيد الشهير بـ "زيزو" لاعب خط وسط الأبيض.
وظهر زيزو في سيارته وهو يقودها وسط تشجيع من جمهور النادي الأهلي في الشوارع "زيزو يا زيزو"، عقب انتهاء المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي أمام النادي الأهلي وانتهت بهزيمة النادي الأبيض اللقب الافريقي وتتويج الأحمر بالنجمة التاسعة في تاريخه الأفريقي.
زيزو وسط جمهور الاهلي
وأشاد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف " بقدرات أحمد السيد "زيزو" لاعب خط وسط نادى الزمالك بعد الأداء المتميز الذى ظهر به خلال مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا التى انتهت بفوز الأحمر 2 / 1، ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى على موقع تويتر "صاحب الرئات الثلاث.. صف أداء "زيزو" في نهائي دوري الأبطال "
وأكد المدرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى، فى وقت سابق أن "قلبه توقف" من كرة أحمد سيد زيزو التي ارتطمت بالقائم في المباراة التي فاز الأهلى على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة.
ويطمح الزمالك فى المنافسة على لقب كأس مصر الذى يحمل لقبه من النسخة الماضية، والتأهل للمباراة النهائية، وقد تشهد مواجهته للأهلى مرة أخرى، فى حال نجح الأحمر فى تخطى عقبة الاتحاد السكندرى فى نصف النهائى والتأهل إلى المباراة النهائية، واستهل الأبيض مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة، وتبعها فوزه فى دور الـ16 فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع النهائى ثم الفوز على نادى مصر ليتأهل إلى نصف النهائى.
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