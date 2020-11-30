شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عمر الوكيل لاعب منتخب اليد بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد إصابة عمر الوكيل " بكار" لاعب منتخب اليد بفيروس كورونا وخضع اللاعب للعزل المنزلى لينفذ برتوكول العلاج قيد اجراء مسحة طبية أخرى ، ومن المقرر أن يخضع اللاعب إلى مسحة جديدة خلال أيام قبل الإنضمام لمعسكر المنتخب المقرر إنطلاقه غدا الثلاثاء استعدادا للمونديال ، ويسعى اتحاد اليد إلى توفير معسكر خارجي للمنتخب يتخلله احتكاكات ودية قبل انطلاق المونديال .

فيما ألتقي أمس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد، بحضور هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة حسين لبيب مدير البطولة ، في إطار الإجتماعات الدورية الأسبوعية التي يعقدها وزير الشباب والرياضة من أجل الوقوف على الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة وخروجها بالمظهر اللائق لسمعة ومكانة مصر عالمياً، وتناول اللقاء التذاكر التي سيتم طرحها للجماهير، وبطاقات التشجيع بالإضافة إلى عملية دخول وخروج الجماهير والإجراءات الخاصة به.

وأكد صبحى أن الأولوية هى عملية تأمين دخول وخروج الجماهير، بالإضافة إلى إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمساعدة الجماهير التي ستؤازر المنتخب المصري خلال مشواره بالبطولة، مضيفاً أن اللجنة تتناقش فى جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة من أجل الانتهاء فى الوقت المحدد من جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة المقرر إقامتها فى يناير المقبل.

حضر اللقاء الدكتور احمد الشيخ رئيس لجنة الإتصال الحكومي للبطولة، المستشار محمد دياب المستشار القانونى لوزير الشباب والرياضة، الاستاذ مجدي رشدي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الشباب والرياضة، وممثلون عن شركة تذكرتى.