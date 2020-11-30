شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الفروسية رياضة دخلت الأولمبياد عام 1900 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت رياضة الفروسية الأولمبياد عام 1900 ، حيث أن الخيول رُكبت لأول مرة حوالي 3500 قبل الميلاد،حيث تشير الأدلة غير المباشرة إلى أن الخيول تم ركوبها لفترات طويلة أولا قبل أن تتم قيادتها.

أستخدمت الخيول في الحروب بجعلها تقوم بجر العربات (أو العجلات الحربية) التي تحمل الجنود المسلحين بأسلحة خفيفة أو ثقيلة.

لعبت الخيول دورًا مهمًا عبر تاريخ البشرية في جميع أنحاء العالم ، سواء في الحروب أو في المساعي السلمية مثل النقل والتجارة والزراعة. عاشت الخيول في أمريكا الشمالية ، لكنها انقرضت في نهاية العصر الجليدي. أعاد المستكشفون الأوروبيون الخيول إلى أمريكا الشمالية ، بدءًا من الرحلة الثانية لكولومبوس في عام 1493. وفي عام 1900 دخلت الفروسية في الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1900 كرياضة أولمبية .