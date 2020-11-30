شكرا لقرائتكم خبر عن ماسك شامروخ وبغنى أهلى.. فيديو جديد لسعد سمير وهانى وفتحى يحتفلون وسط الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثق أحد جماهير النادى الأهلى، لقطة احتفال لاعبى المارد الأحمر بعد التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد مغادرتهم لملعب ستاد القاهرة يوم الجمعة الماضى، حيث ظهر فى مقطع الفيديو المتداول النجم سعد سمير ومحمد هانى وحمدى فتحى وآخرين وهم داخل إحدى السيارات الخاصة اثناء مغادرتهم للملعب.

واحتفل لاعبى الأهلى من سيارتهم وسط الجمهور، حيث حرص هانى على مشاركة الجمهور الاحتفال، وقام بإمساك "شمروخ" والتلويح به ضمن الاحتفال وسط تشجيع كبير من سيارات الجمهور الذى كان يسير بجوارهم، لينتهى الفيديو بوصلة رقص لسعد سمير وسط الشوارع والجمهور.



احتفال لاعبي الاهلي



احتفال بالشمروخ



رقص لاعبي الاهلى

وعلى جانب آخر، أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة الاتحاد السكندرى، التى تقام مساء غدٍ الثلاثاء على استاد السويس، فى نصف نهائي ‏كأس مصر.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وأيمن أشرف، ‏وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي قفشة، وعلي معلول، ‏ومحمود وحيد، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وطاهر محمد ‏طاهر، وعربي بدر، وبدر بانون، وصلاح محسن.‏

وبذلك تشهد قائمة الأهلي للمباراة، انضمام أكثر من لاعب من العائدين من الإعارة أمثال صلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر، كما تشهد صفقتين تم إبرامها الصيف الجارى بدر بانون وطاهر محمد طاهر، وجاء انضمام صلاح محسن بعد سلبية عينته من فيروس كورونا.

وتُعد مباراة الاتحاد، أول مباراة للأهلي بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.