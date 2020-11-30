شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية لمنتخب اليد قبل الدخول فى معسكر "المونديال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اليوم منتخب اليد مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل الدخول فى معسكر مغلق بداية من غدًا الثلاثاء ، استعداد لكأس العالم المقرر إقامته فى مصر يناير القادم ، ويسعى اتحاد اليد إلى توفير معسكر خارجي للمنتخب يتخلله احتكاكات ودية قبل انطلاق المونديال .

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد إلتقى مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد، بحضور هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة حسين لبيب مدير البطولة ، في إطار الإجتماعات الدورية الأسبوعية التي يعقدها وزير الشباب والرياضة من أجل الوقوف على الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة وخروجها بالمظهر اللائق لسمعة ومكانة مصر عالمياً، وتناول اللقاء التذاكر التي سيتم طرحها للجماهير، وبطاقات التشجيع بالإضافة إلى عملية دخول وخروج الجماهير والإجراءات الخاصة به.

وأكد صبحي أن الأولوية هى عملية تأمين دخول وخروج الجماهير، بالإضافة إلى إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمساعدة الجماهير التي ستؤازر المنتخب المصري خلال مشواره بالبطولة، مضيفاً أن اللجنة تتناقش في جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة من أجل الانتهاء في الوقت المحدد من جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة المقرر إقامتها في يناير المقبل.

حضر اللقاء الدكتور احمد الشيخ رئيس لجنة الإتصال الحكومي للبطولة، المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة، الاستاذ مجدي رشدي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الشباب والرياضة، وممثلون عن شركة تذكرتي .ه