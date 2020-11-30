تقارير سنغالية تكشف وجهة بادجي بعد رحيله عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي، اقترب من العودة إلى أوروبا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما رفع النادي الأحمر اسمه من القائمة المحلية.

وكان الأهلي أعلن رسميا إرسال القائمة الأولى للفريق إلى اتحاد الكرة استعدادا للموسم الجديد 2020/2021، والتي لم تشمل الثلاثي ‏أليو بادجي، صالح جمعة وأحمد الشيخ.

وقال موقع "ويو سبورت" السنغالي إن العديد من الأندية جهزت نفسها للتعاقد مع بادجي، حيث جذب اهتمام أندية في فرنسا وإسبانيا وناد كبير في لوس أنجلوس بأمريكا.

وأضاف أن بادجي تلقى عروضا للرحيل عن الأهلي بالفعل، ويقوم اللاعب بتحليلها قبل اتخاذ القرار النهائي في الميركاتو المقبل، ليصبح قريبا من العودة إلى أوروبا مجددا.

ولفت الموقع إلى أن صاحب الـ23 عاما ووكيله رفضا عرضًا من الدوري البولندي.

وكان الأهلي رفع اسم بادجي من قائمته لقيد الوافد المغربي الجديد بدر بنون، المنضم حديثا للأحمر قادما من الرجاء، ليزامل كلا من علي معلول، أليو ديانج، جيرالدو وجونيور أجايي.

يُذكر أن بادجي انضم إلى الأهلي في الموسم الماضي 2019/2020 قادما من رابيد فيينا النمساوي لمدة أربعة أعوام، وخاض 17 مباراة نجح خلالها في تسجيل أربعة أهداف.