موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة الاتحاد السكندري، التي تقام مساء غدٍ الثلاثاء على "ستاد السويس"، في نصف نهائي ‏كأس مصر.‏

استقر مدرب الأهلي على اختيار صفقتين جديدتان في قائمة الفريق الذي يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري، وهما المغربي بدر بانون القادم من الرجاء المغربي وطاهر محمد طاهر، القادم من المقاولون العرب.

وظهر ضمن القائمة الثلاثي العائد من الإعارة ناصر ماهر وأكرم توفيق وصلاح محسن.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: علي لطفي، محمد الشناوي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، محمود وحيد، محمد هاني، بدر بانون.

خط الوسط: محمود كهربا، حمدي فتحي، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، جيرالدو، ناصر ماهر، أكرم توفيق، عربي بدر، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: مروان محسن، صلاح محسن.