مصدر لـ"الخليج 365": محمد شريف يختار رقم 10 مع الأهلي بعد رحيل صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

كشف مصدر أن محمد شريف، لاعب الأهلي اختار ارتداء القميص رقم ١٠ القميص مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن قرار شريف باختيار رقم 10 جاء بعد رحيل صالح جمعة عن الأهلي خلال الفترة الجارية.

وفي وقت سابق، قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني إعادة محمد شريف لصفوفه الفريق من جديد بعد تألقه مع إنبي في الموسم الماضي.

وفي سياق متصل، أعلن وكيل صالح جمعة، منذ قليل ، رحيل اللاعب عن الأهلي بعد فسخ تعاقده بالتراضي.

وكان النادي الأهلي أعلن بشكل رسمي، خروج الثلاثي أليو بادجي وصالح جمعة وأحمد الشيخ من قائمة الموسم الجديد.