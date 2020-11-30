مصدر لـ"الخليج 365": عرض خارجي للشيخ.. وأحمد ياسر باقِ مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أكد مصدر في النادي الأهلي، تلقي أحمد الشيخ جناح الفريق عرضًا خارجيًا خلال الفترة الماضية، إلى جانب العرض الحالي من بيراميدز.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الذي سبقت إعارته إلى الجونة سيبقى مع القلعة الحمراء.

وقال المصدر: "الشيخ لديه عرض من خارج مصر، وقد يكون وجهته المقبلة بدلًا من بيراميدز".

واختتم: "أحمد ياسر ريان سيظل في الأهلي بشكل نهائي، ولن يرحل مجددًا سواء عن طريق البيع النهائي أو الإعارة".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي أعلن في وقت سابق، خروج الثلاثي أليو بادجي، صالح جمعة وأحمد الشيخ من قائمة الفريق الأولى في اتحاد الكرة.