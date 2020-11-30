اصابة لاعب الزمالك ومنتخب اليد بكورونا

تأكدت إصابة عمر الوكيل بكار، لاعب يد الزمالك، ومنتخب مصر بفيروس كورونا ويخضع في الوقت الحالي للعزل المنزلي، وتنفيذ بروتوكول العلاج، وستجرى مسحة له بعد أيام؛ للتأكد من تحولها إلى سلبية قبل الانضمام إلى المعسكر.

وأجرى منتخب مصر لكرة اليد مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا صباح اليوم الإثنين، وذلك قبل بداية معسكره المغلق غدا الثلاثاء بالقاهرة،

استعدادا لبطولة العالم التي تستضيفها مصر العام المقبل ٢٠٢١.

وأصدر الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، بيانًا بشأن بطولة كأس العالم لكرة اليد التى ستقام فى مصر خلال الفترة من 13 إلى 30 يناير المقبل.

وقال رئيس الاتحاد الدولى فى البيان، "النسخة 27 من بطولة العالم

لكرة اليد للرجال – مصر 2021، ليس مجرد حدث رياضي، بل احتفال رياضي عالمي. هي الساحة الأكبر لرياضة كرة اليد، لذا من مصلحة كل المشاركين تنظيمها في مصر، في يناير 2021".

وأضاف مصطفى: يجب التأكيد أن الوضع المالي للاتحاد الدولي صحي جدا، وأن العائد المالي هو آخر سبب يمكن إقامة البطولة من أجله. الاتحاد الدولي لا يتخذ قرارات لنفسه، بل لكل من يحب الرياضة، واللاعبين الذين يودون تحقيق حلمهم بالوقوف على منصة التتويج".

