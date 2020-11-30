الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة سيرينو نجم صنداونز

يسابق النادي الأهلي الزمن من أجل حسم صفقة اللاعب الأورجوياني سيرينو صانع العاب فريق صنداونز الجنوب افريقي، والذي يتصدر قائمة اهتمامات النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأكدت صحيفة "كيك اوف" الجنوب افريقية أن الأهلي قد رفع العرض المقدم لضم اللاعب الي 2.25 مليون دولار، بعد أن رفض النادي الجنوب افريقي العرض الاول الذي وصلت قيمته الي مليون دولار. الاول الذي وصلت قيمته الي مليون دولار. وأوضحت الصحيفة الجنوب افريقية أن صنداونز لم يرد حتي الآن علي عرض الاهلي الجديد. وكان صنداونز قد حدد قيمة انتقال سيرينو خلال الميركاتو الصيفي الحالي بثلاثة ملايين دولار.

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