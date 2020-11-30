الاتحاد الألماني يعلن تجديد الثقة في يواخيم لوف

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم تجديد الثقة في يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني ليتأكد استمراره في منصبه حتي بطولة يورو 2020 التي تقام الصيف المقبل.

وعقد الاتحاد الألماني اجتماعاً صباح اليوم مع الثنائي يواخيم لوف واوليفر بيرهوف مدير المنتخب قبل أ

يصدر الاتحاد بياناً رسمياً للاعلان عن تجديد الثقة في المدير الفني للمانشافت.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن لوف حقق الأهداف الرياضية المطلوبة منه خلال الفترة الماضية، بعد أن نجح في التأهل إلى

يورو 2020، وحفاظ المنتخب علي موقعه في المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبي، وتواجده في المستوى الأول لتصفيات كأس العالم 2022.

وأشار البيان الا أنه لا يجب أن تكون الخسارة في مباراة واحدة مقياسا ً لتقييم مستوي المنتخب.

وكان منتخب المانيا قد تلقي خسارة كارثية أمام اسبانيا بسداسية في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة الدوري الاوروبي.