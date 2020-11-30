نتائج مميزة لتنس الطاولة بنادي الصيد في بطولة الجمهورية

حقق فريق نادى الصيد نتائج متميزة فى بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للرواد والتى اقيمت بمدينة الإسماعيلية حيث تمكنت اللاعبتان محفوظة سلامة وكمال صابر الفوز بالمركز الأول. تمكنت اللاعبتان محفوظة سلامة وكمال صابر الفوز بالمركز الأول. كما استطاعت اللاعبة فريده حسان الفوز بالمركز الثاني واللاعبة نايفه عباس بالمركز الرابع يقود الفريق فنيا المدير الفني أحمد خليفة، بالاضافة الي إدارى الفريق إيهاب وحيد.

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