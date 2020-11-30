طائرة الصيد تواصل انتصاراتها ببطولة الجيزة

تغلب فريق 18 سنة انسات للكرة الطائرة بصيد الدقى على نظيره فريق أكتوبر بنتيجة 3/ صفر فى المباراة التى اقيمت على ملعب الاخير ضمن مباريات بطولة منطقة الجيزة.

مثل الفريق اللاعبات ليلي محمد ، جنة منتصر ، شمس السيد ، سما عماد ، داليا خالد ، حبيبه محمد ، زوزو محمد ، ندي وليد ، فريدة طارق ، مريم احمد ، سالي محمد ، حبيبه تامر ، زينه اسامه ، نور احمد عاصم ، سلمي محمد ، ندي حمدي ، ملك اكرم ، نغم خالد، مريم محمد

الجهاز الفنى والادارى

المدير الفنى كابتن احمد فتحى ، مدرب كابتن محمد مشحوت ، مخطط احمال دكتور بلال وتوت ، علاج طبيعى دكتورة ايه على ، ادارى كابتن امام شنن ، فنى ملاعب محمد سلامة

كما حقق فريق 16 ناشئات للكرة الطائرة بصيد الدقى الفوز على فريق بيجاسوس بنتيجه 3/ 0 لصالح صيد الدقي على ملعب دجله اكتوبر ضمن بطوله منطقه الجيزه للكره الطائرة

يمثل الفريق حبيبه محمد صلاح- خديجه ابراهيم فاروق– هند

نصر قايد– سلمي احمد جلال– ياسمين هيثم– ندي طه- مريم علي طه- جني عمرو– نانسي اشرف فؤاد– نور ياسر اسماعيل–لينا احمد اسماعيل – نور ايمن – ايه هشام – لينا الظواهري – ليلى هشام قنديل – منال محمد محمود– حلا طارق عوض – حبيبه محمد وجيه– هنا كريم شحاته– راقيه عماد ابراهيم

الجهاز الفنى والإدارى احمد فتحى مدير فني قطاع الإنسات،وسيد طه مدرب الفريق، وعبد العزيز مخطط أحمال، ورباب كامل اداري الفريق ود سهى ابراهيم أخصائي علاج طبيعي ك / محمود حسانين فني ملاعب

كما تفوق فريق 14 سنة (أ) تاشئات للكرة الطائرة بصيد الدقى على نظيره فريق بيجاسوس بنتيجة 3/ صفر فى اللقاء الذى اقيم على ملعب الطالبية فى اطار بطولة المنطقة

مثل الفريق اللاعبات فاطمه محمد ، حلا خالد ، كرما حاتم ، فيروز فادي ، فاطمه الزهراء ، جودي فرج الله

، فاطمه عيد ، جني صابر، زينه النادي ، جومانه غريب ، زينه اشرف ، لينا الظواهري ، مايا احمد ، فرح حسام ، مريم محب ، ياسمين تامر ، ملك محمد ، ساره طارق ، سما احمد ، حبيبه عمر

الجهاز الفنى والادارى:المدير الفنى احمد فتحى ، مدرب على جمال ، مخطط احمال ، وعبد العزيز محمد ، ادارى ورباب كامل ، فنى ملاعب محمود حسانين.

ونجح فريق 14 سنة ناشئات الكرة الطائرة بصيد القطامية في الصعود للدور قبل النهائى لبطولة منطقة القاهرة للكرة الطائرة بعد الفوز فى الدور الأول للبطولة على مدينة نصر بنتيجة 3- صفر والفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3- صفر ومصر للبترول بنتيجة 3- صفر وهليوبوليس بنتيجة 3- صفر أيضاً

يمثل الفريق فى البطولة اللاعبات جنى وائل ، فريدة التونسى ، جودى محمد ، سما نصر ، هنا محمد ، جنى حسام، جنى حسام عبد القادر ، عهد محمد، رؤى محمد، مليكة توفيق، ميرال أسامة، نوران عيسوى ، شهد أسامة ، جنة هشام، أمينة محمد، حبيبة محمد، حبيبة ممدوح، جومانة حسين ، جنى محمود.

الجهاز الفنى والإدارى كابتن محمد مدبولى رئيس الجهاز مشرف القطاع كابتن أشرف عفيفى ، مدرب الفريق كابتن أحمد شريف ، مدرب أحمال كابتن جمال الشرقاوى ، مدير إدارى كابتن أحمد محمد