الخماسى الحديث يفوز بجائزة الأفضل للموسم 2019/2020 مناصفة مع السباحة

فاز الإتحاد المصرى للخماسى الحديث بجائزة الأفضل ‏‎ "The Best"‎للموسم ‏‏2019/2020 كأفضل إتحاد رياضى للألعاب الفردية فى الرياضة المصرية جاء ذلك ‏مناصفة مع الإتحاد المصرى للسباحة .‏

حصل الخماسى الحديث على العديد من الجوائز خلال الحفل أيضاً حيث حصلت ‏اللاعبة سلمى أيمن على جائزة أفضل لاعبة ناشئة ، وحصل اللاعب ياسر حفنى على ‏جائزة الإبداع الرياضى ، وحصلت المدربة هند عيسى "مدربة اللايف كوتشينج ‏والتجهيز النفسى" على جائزة أفضل مدربة ، بينما فاز الإدارى ممدوح ولسن بجائزة ‏أفضل إدارى مناصفة مع حسن الحسينى باللجنة الأوليمبية المصرية .‏

جاء ذلك خلال إحتفال اللجنة الأوليمبية المصرية مساء أمس الأحد بأحد فنادق القاهرة ‏لتوزيع جوائز الأفضل ‏‎ "The Best"‎فى الرياضة المصرية للموسم 2019/2020 ، ‏وكانت الجوائز كالتالى : فوز لميس غازي باللجنة الأولمبية ونهاد زايد اتحاد الجمباز ‏أفضل إدارية "مناصفة" ، فوز سعيد حسن مدرب منتخب مصر للملاكمة أفضل مدرب ‏لعبة فردية ، فوز‎ ‎شوقي غريب بجائزة أفضل مدرب لعبة جماعية ، فوز هنا جودة ‏لاعبة تنس الطاولة بجائزة الطفرة الرياضية ، فوز ميار شريف لاعبة منتخب مصر ‏للتنس بجائزة أفضل طفرة رياضية ، فوز كلا من ‏‎ ‎نادى

الشمس ونادى الزهور بجائزة ‏أفضل هيئة رياضية "مناصفة" ، فوز البنك الأهلي المصري بجائزة أفضل مؤسسة ‏وطنية لرعاية الرياضة المصرية ، فوز شركة روابط للتسويق الرياضي بجائزة أفضل ‏مؤسسة خاصة لرعاية الأبطال الرياضيين ، فوز الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ‏والنقل البحري بجائزة أفضل مؤسسة تعليمية مساهمة فى الرياضة المصرية ، فوز ‏جهاز الرياضة العسكر بجائزة خاصة لمساهمته فى إعداد وتجهيز أبطال مصر ‏الأوليمبيين ، فوز محمد ماهر لاعب منتخب مصر للسلاح بجائزة أفضل لاعب ناشئ ، ‏فوز محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة وعبدالرحمن عرابي لاعب منتخب ‏الملاكمة "مناصفة" بجائزة أفضل لاعب للكبار ، فوز هانيا مورو لاعبة منتخب مصر ‏للسباحة و جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتية "مناصفة" بجائزة أفضل لاعبة للكبار ، ‏فوز اتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد "مناصفة" بجائزة أفضل اتحاد لعبة جماعية ، فوز ‏منتخب الفروسية بجائزة أفضل انجاز لفريق جماعي ، فوز اتحاد التايكوندو بجائزة أول ‏اتحاد يحقق الكوته الكاملة في التأهل لأولمبياد طوكيو 2021 ، فوز اتحاد الاسكواش ‏بجائزة أضل لعبة غير أوليمبية ، فوز شريف عثمان لاعب منتخب رفع الأثقال ‏البارالمبي بجائزة أفضل لاعب بارالمبي ، فوزآية الله أيمن لاعبة منتخب السباحة ‏البارالمبي ورحاب رضوان لاعبة منتخب رفع الأثقال "مناصفة" أفضل لاعبة بارالمبية ‏، فوز أحمد عصام لاعب منتخب كرة السلة البارالمبي بجائز أفضل لاعب لعبة جماعية ‏بارالمبية ، وقامت اللجنة الأوليمبية بتكريم الفائزين بمسابقة تصميم الزى الرياضى لبعثة ‏الدورة الأوليمبية طوكيو 2021 وهم : شركة أن فيلد بجائزة "الزى الرياضى" ، ‏وفازت مريم محمد بجائزة "الزى الرسمى" وتم تكريم كلاً من "رنيم غراب ، أحمد سامى ‏، أحمد رسلان" لتأهلهم للمرحلة النهائية للإختيارات .‏

وفى الختام قامت اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب بتكريم الضيوف ‏الحاضرين للحفل وهم " الدكتور محمد الكردى مساعد وزير الشباب والرياضة نائباً عن ‏الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، الدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد ‏الدولى لكرة اليد ورئيس اللجنة الثلاثية ، الأستاذ محمد الجارحى أمين عام حزب مستقبل ‏وطن وعضو مجلس النواب ، الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ‏والنائبة بمجلس الشيوخ ، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم ‏والتكنولوجيا والنقل البحرى ، العميد صبرى مصيلحى رئيس جهاز الرياضة العسكرى ، ‏الكابتن حسن حمدى رئيس النادى الأهلى الأسبق ، الأستاذة نيرمين شهاب مديرة برنامج ‏الخدمة المجتمعية والتسويق بالبنك الأهلى المصرى ، الدكتورة آيه مدنى رئيس لجنة ‏اللاعبين باللجنة الأوليمبية المصرية .‏