الخماسى الحديث يفوز بجائزة الأفضل للموسم 2019/2020 مناصفة مع السباحة

فاز الإتحاد المصرى للخماسى الحديث بجائزة الأفضل "The Best"للموسم 2019/2020 كأفضل إتحاد رياضى للألعاب الفردية فى الرياضة المصرية جاء ذلك مناصفة مع الإتحاد المصرى للسباحة .
حصل الخماسى الحديث على العديد من الجوائز خلال الحفل أيضاً حيث حصلت اللاعبة سلمى أيمن على جائزة أفضل لاعبة ناشئة ، وحصل اللاعب ياسر حفنى على جائزة الإبداع الرياضى ، وحصلت المدربة هند عيسى "مدربة اللايف كوتشينج والتجهيز النفسى" على جائزة أفضل مدربة ، بينما فاز الإدارى ممدوح ولسن بجائزة أفضل إدارى مناصفة مع حسن الحسينى باللجنة الأوليمبية المصرية .
جاء ذلك خلال إحتفال اللجنة الأوليمبية المصرية مساء أمس الأحد بأحد فنادق القاهرة لتوزيع جوائز الأفضل "The Best"فى الرياضة المصرية للموسم 2019/2020 ، وكانت الجوائز كالتالى : فوز لميس غازي باللجنة الأولمبية ونهاد زايد اتحاد الجمباز أفضل إدارية "مناصفة" ، فوز سعيد حسن مدرب منتخب مصر للملاكمة أفضل مدرب لعبة فردية ، فوز شوقي غريب بجائزة أفضل مدرب لعبة جماعية ، فوز هنا جودة لاعبة تنس الطاولة بجائزة الطفرة الرياضية ، فوز ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس بجائزة أفضل طفرة رياضية ، فوز كلا من نادىالشمس ونادى الزهور بجائزة أفضل هيئة رياضية "مناصفة" ، فوز البنك الأهلي المصري بجائزة أفضل مؤسسة وطنية لرعاية الرياضة المصرية ، فوز شركة روابط للتسويق الرياضي بجائزة أفضل مؤسسة خاصة لرعاية الأبطال الرياضيين ، فوز الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجائزة أفضل مؤسسة تعليمية مساهمة فى الرياضة المصرية ، فوز جهاز الرياضة العسكر بجائزة خاصة لمساهمته فى إعداد وتجهيز أبطال مصر الأوليمبيين ، فوز محمد ماهر لاعب منتخب مصر للسلاح بجائزة أفضل لاعب ناشئ ، فوز محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة وعبدالرحمن عرابي لاعب منتخب الملاكمة "مناصفة" بجائزة أفضل لاعب للكبار ، فوز هانيا مورو لاعبة منتخب مصر للسباحة و جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتية "مناصفة" بجائزة أفضل لاعبة للكبار ، فوز اتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد "مناصفة" بجائزة أفضل اتحاد لعبة جماعية ، فوز منتخب الفروسية بجائزة أفضل انجاز لفريق جماعي ، فوز اتحاد التايكوندو بجائزة أول اتحاد يحقق الكوته الكاملة في التأهل لأولمبياد طوكيو 2021 ، فوز اتحاد الاسكواش بجائزة أضل لعبة غير أوليمبية ، فوز شريف عثمان لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبي بجائزة أفضل لاعب بارالمبي ، فوزآية الله أيمن لاعبة منتخب السباحة البارالمبي ورحاب رضوان لاعبة منتخب رفع الأثقال "مناصفة" أفضل لاعبة بارالمبية ، فوز أحمد عصام لاعب منتخب كرة السلة البارالمبي بجائز أفضل لاعب لعبة جماعية بارالمبية ، وقامت اللجنة الأوليمبية بتكريم الفائزين بمسابقة تصميم الزى الرياضى لبعثة الدورة الأوليمبية طوكيو 2021 وهم : شركة أن فيلد بجائزة "الزى الرياضى" ، وفازت مريم محمد بجائزة "الزى الرسمى" وتم تكريم كلاً من "رنيم غراب ، أحمد سامى ، أحمد رسلان" لتأهلهم للمرحلة النهائية للإختيارات .
وفى الختام قامت اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب بتكريم الضيوف الحاضرين للحفل وهم " الدكتور محمد الكردى مساعد وزير الشباب والرياضة نائباً عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، الدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد ورئيس اللجنة الثلاثية ، الأستاذ محمد الجارحى أمين عام حزب مستقبل وطن وعضو مجلس النواب ، الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية والنائبة بمجلس الشيوخ ، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، العميد صبرى مصيلحى رئيس جهاز الرياضة العسكرى ، الكابتن حسن حمدى رئيس النادى الأهلى الأسبق ، الأستاذة نيرمين شهاب مديرة برنامج الخدمة المجتمعية والتسويق بالبنك الأهلى المصرى ، الدكتورة آيه مدنى رئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأوليمبية المصرية .
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