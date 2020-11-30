رسميًا: الاتحاد الألماني يستقر بعد الاجماع على لوف مدربًا للمنتخب

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم الإثنين أن يواخيم لوف (60 عامًا) الذي كان مهددًا بالإقالة بعد الخسارة التاريخية (صفر-6) أمام إسبانيا في نوفمبر الحالي، سيبقى مدربًا لمنتخب الـ”مانشافت” وسيقوده في كأس أوروبا 2020 المؤجلة إلى 2021 جراء تفشي وباء كورونا المستجد.

وأكد الاتحاد في بيان أن “رئاسة الاتحاد الألماني قررت بالإجماع خلال إجتماع عبر الفيديو الإثنين، أن تواصل مع المدرب يواخيم لوف الطريق الصعبة للتجديد التي بدأت في مارس 2019″، وذلك في ختام إجتماع قمة بين كبار المسؤولين والمدرب المتواجد في منصبه منذ العام 2006.

وقدمت هيئة الرئاسة التي كان مقررًا أن تلتئم الجمعة لتقرير مصير لوف، قرارها وأنحازت إلى رأي “لجنة التوجيه ومدير المنتخبات الوطنية أوليفر بيرهوف”، وفق بيان الاتحاد.

والتقى المسؤولون الخمسة الكبار في الاتحاد صباح الإثنين مع لوف الذي بدأ أنه تخطى نسبيًا الهزيمة التاريخية في 17 نوفمبر بسداسية نظيفة أمام إسبانيا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، وهي الأقسى للماكينات منذ العام 1931.

وأوضح الاتحاد أنه “خلال هذا الإجتماع، أبلغ لوف المشاركين بتحليلاته ومفاهيمه ومشاريعه”، مضيفًا “خلص أعضاء اللجنة التوجيهية بالإجماع إلى أن الجودة العالية لعمل فريق المدربين، والعلاقة السليمة بين المدرب والفريق، والمفهوم الواضح للمسار المتبع حتى الآن والذي سيتواصل، هي حجج مبررة”.

ولفت الاتحاد إلى أنه “لا يمكن ولا ينبغي استخدام مباراة منفصلة كمقياس للأداء العام للمنتخب والمدرب”، في إشارة إلى الهزيمة في إسبانيا.

وتابع “يجب أن يبقى نظرنا منصبًا إلى الأستعدادات لليورو العام المقبل. لدينا قناعة راسخة بأن يواخيم لوف وفريقه من المدربين سينجحون رغم الوضع الصعب للجميع”.