الاتحاد الإماراتي يفاضل بين تين كات وزوران لخلافة بينتو في المنتخب

ذكر تقرير إخباري، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قطع شوطًا كبيرًا في مفاوضاته مع الكولومبي خورخي لويس بينتو المدير الفني للمنتخب الأول، وذلك لإنهاء عقده بعد فترة عمل لم تتجاوز أربعة أشهر.

وأضافت صحيفة “البيان” الإماراتية، أن بينتو وافق على إنهاء عقده مع الفريق، مع تقاضيه راتب أربعة أشهر من قيمة مبلغ تعاقده، حيث لايزال هناك مفاوضات على تخفيض المدة.

وتابعت أن اتحاد الكرة الإماراتي بدأ البحث عن مدرب جديد لتولي المهمة خلفًا لبينتو، حيث يعد الهولندي تين كات مدرب الجزيرة الأسبق والكرواتي زوران ماميتش مدرب العين سابقًا، من أبرز المرشحين لتدريب الفريق وأستكمال ما تبقي من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأوضحت الصحيفة أن ترشيح الثنائي لخلافة بينتو، جاء بحكم خبرتهما في الكرة الإماراتية، حيث سبق لتين كات أن تولى تدريب فريق الجزيرة، حيث قاده لتحقيق كأس رئيس الدولة موسم 2016/2015، كما حقق لقب الدوري في الموسم التالي، كما كانت له تجربة أخرى مع فريق الوحدة توج خلالها بالكأس موسم 2018/2019.

وسبق لتين كات أن عمل مساعدًا لفرانك ريكارد المدير الفني السابق لبرشلونة، كما عمل مساعدًا لإفرام جرانت المدير الفني الأسبق لتشيلسي.

كما برز أسم زوران ضمن المرشحين، بعد أن سبق له قيادة فريق العين في موسمين، حقق خلالهما ثنائية الدوري والكأس موسم 2018/2017، كما حقق المركز الثاني في كأس العالم للأندية عام 2019، بعدما خاض المباراة النهائية أمام ريال مدريد، كما نجح في التغلب على كل من ويلنجتون النيوزيلندي والترجي التونسي وريفر بليت الأرجنتيني.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الرابع في المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، بفارق خمس نقاط خلف المتصدر منتخب فيتنام، كما تضم المجموعة منتخبات ماليزيا وتايلاند وإندونسيا.