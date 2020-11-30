سوق الانتقالات| بادجي يرحل عن الأهلي خلال ساعات.. وجيرالدو يماطل

يكثف مدير التعاقدات بالنادي الأهلي “أمير توفيق“، من محاولاته في الساعات الجارية، لإنهاء ملف المهاجم السنغالي “آليو بادجي” والجناح الأنجولي “جيرالدو دا كوستا”.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن المدير الفني للفريق “بيتسو موسيماني” لا يُمانع مطلقًا في رحيل جيرالدو وبادجي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعد التعاقد مع المدافع المغربي بدر بانون، ورغبته في ضم محترف أجنبي جديد، لتدعيم الخط الأمامي.

وأكد المصدر، أن آليو بادجي اقترب من الرحيل رسميا، ولديه عروض من فرنسا وبولندا، بالإضافة لعرض رسمي من نادي الاتحاد السكندري لاستعارته مجانًا، وتحمل راتبه السنوي فقط والذي يصل إلى 700 ألف دولار، لكن اللاعب يرغب في اللعب داخل قارة أوروبا.

وأضاف، بأن الساعات القادمة سوف تشهد رحيل بادجي عن النادي الأهلي، وقيد المغربي بدر بانون بدلًا منه، من أجل تجهيزه للمشاركة في مباريات بطولة كأس مصر، والتي يرغب بيتسو موسيماني في التتويج بها، بعدما فاز مؤخرًا ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك بعد الفوز بنتيجة 2-1.

وانضم آليو بادجي إلى الأهلي قادمًا من رابيد فيينا النمساوي في صفقة كلفت النادي الأحمر مبلغ يتخطى الـ2 مليون دولار، ولم يسجل اللاعب سوى 4 أهداف فقط طوال 24 مباراة شارك فيها ما بين أساسي واحتياطي.

جيرالدو يماطل

فيما يسعى النادي الأهلي، لحسم مصير جيرالدو دا كوستا، والذي يُماطل حتى الآن للخروج على سبيل الإعارة، ويرفض معظم العروض المحلية، ويرغب في الرحيل مجانًا دون حصول النادي، على أي مقابل مالي من جراء بيعه أو إعارته.

ويريد الأهلي تسويق جيرالدو، لكن اللاعب لم يتلقى عروضًا رسميًا خاصة بعد تراجع مستواه وعدم الاعتماد عليه أساسيًا، كما أنه نال سخطًا جماهيريًا كبيرًا في معظم المواجهات التي شارك فيها.

وأكد هشام بن صالح وكيل أعمال جيرالدو في تصريحات سابقة، بأن النادي الأهلي لم يخطره رسميا برحيل اللاعب، موضحًا بأنه في حالة مغادرة الدوري المصري، سيعود بنسبة كبيرة إلى البرازيل، للعب هناك.

ولعب جيرالدو مع الأهلي 41 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7 آخرين، وعقده يمتد إلى نهاية موسم 2023.

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