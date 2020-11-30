ولفرهامبتون يعلن إصابة نجمه المكسيكي بكسر في الجمجمة

أعلن نادي ولفرهامبتون الإثنين أن مهاجمه المكسيكي راؤول خيمينيز تعرّض لكسر في الجمجمة بعد الأصطدام القوي مع المدافع البرازيلي لأرسنال دافيد لويز، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاحد.

وتلقى الدولي المكسيكي العلاج قرابة العشر دقائق على أرض الملعب حيث بدأ نزيف الدم واضحًا وأحتاج للأوكسجين قبل أن يخرج في الدقيقة 15 وينقل إلى المستشفى.

وجاء في بيان صادر عن “الذئاب” أن خيمينيس “عانى من كسر في الجمجمة”، مضيفًا أنه “مرتاح بعد العملية التي خضع لها مساء أمس في مستشفى في لندن”.

وتابع “لقد رأى شريكته دانييلا وهو الآن يستريح. سيبقى تحت المراقبة لبضعة أيام قبل أن يبدأ عملية تعافيه”.

وتابع لويز من جهته المباراة التي حقق خلالها ولفرهامبتون فوزه الأول في عقر دار آرسنال منذ العام 1979، مضمد الرأس قبل أن يخرج عند استراحة الشوطين.

ودافع المدرب الإسباني ميكيل آرتيتا عن قرار إبقاء لويز على ارض الملعب بالقول إنه لم يظهر أي عوارض لحدوث إرتجاج دماغي حيث استبدله بعد قلق البرازيلي حيال جرحه.

وعلت في الآونة الأخيرة الاصوات المطالبة بالسماح بالتبديلات عند حدوث إرتجاج دماغي بعد أرتفاع المخاوف من إصابات الدماغ الناجمة عن ضرب الكرة بالرأس اثناء ممارسة كرة القدم والتي عانى منها العديد من اللاعبين المعتزلين اضافة الى معاناتهم من الخرف، كان آخرهم أسطورة مانشستر يونايتد بوبي تشارلتون.

وقال لوك جريجز، المدير التنفيذي لـ “هادواي” المؤسسة الخيرية التي تعنى بإصابات الدماغ “في الكثير من الأحيان، نرى لاعبين في كرة القدم يعودون إلى أرض الملعب بعد خضوعهم لتقييم عن إمكانية حدوث إرتجاج، قبل أن يخرجوا بعد بضع دقائق عندما يتضح أنهم غير قادرين على الأستمرار”.

وتابع “لهذا السبب نطالب بالتبديلات المؤقتة في كرة القدم. لا يمكنك أن تخاطر بإصابات الرأس.

فتح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (ايفاب) الباب أمام إجراء التبديلات في حال حدوث ارتجاج بالشراكة مع الاتحاد الإنجليزي الذي قد يبدأ في اختبارها في منافسات الكأس هذا الموسم.

وأشارت نتائج دراسة أشرف عليها البروفسور ويلي ستيوارت نشرت العام الماضي إلى أن لاعبي كرة القدم عرضة أكثر للإصابة بمجموعة من الأمراض العصبية بالمقارنة مع عامة الناس.