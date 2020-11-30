رئاسة برشلونة | رسميًا: خوان لابورتا يدخل معترك الإنتخابات الرئاسية للنادي الكتالوني

أعلن بشكل رسمي الرئيس السابق “خوان لابورتا” ترشحه لمنصب الرئيس في نادي برشلونة وخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 يناير.

وعمل لابورتا سابقًا كرئيس للنادي بين عامي 2003 و2010، حيث أشرف على بناء أحد أعظم فرق الأندية في تاريخ كرة القدم إلى جانب المدير الفني الكتالوني بيب جوارديولا.

ووضع لابورتا وفريقه أنفسهم كمجموعة من أنصار برشلونة الذين يفهمون شعور النادي بشكل أفضل من غيرهم، وأنهم سيسعون لإعادة النادي إلى قيمته الأساسية المتمثلة في إعطاء الأولوية للقيم الاجتماعية والإنسانية وكذلك الطموحات الاقتصادية والرياضية.

ووفقاً للموقع الخاص بحملة لابورتا، فإن هذا الأخير وفريقه كما يعتزمون التركيز مجددًا على مدرسة النادي “لا ماسيا” في إبراز كاتالونيا للعالم، بالإضافة إلى زيادة المسؤولية الاقتصادية والطموح الرياضي.

وقال لابورتا في إعلان ترشحه الرسمي: “أنا أرشح نفسي للانتخابات لأنني أحب النادي. لدينا الاستعداد والخبرة والتصميم اللازم للتغييرات التي يحتاجها النادي. لدينا خطة، والخطة هي العمل”.

وأضاف: “أريد توحيد كل مشجعي برشلونة. هذا ليس وقت اللوم أو العودة إلى الوراء. في برشلونة الذي نقترحه، مناسب الجميع”.

وتابع: “خطتنا هي إعادة السعادة للناس. إنه ليس مجرد وعد انتخابي. إنه التزام أخلاقي ومدني واجتماعي وموحد”.

مستقبل ليونيل ميسي

تطرق لابورتا أيضًا إلى واحدة من أهم نقاط الحوار المحيطة بالانتخابات المقبلة وهي إقناع القائد ليونيل ميسي بالبقاء في النادي الذي حاول مغادرته الصيف الماضي.

وأوضح لابورتا بخصوص مستقبل ميسي : “لم أتحدث مع ميسي بعد. نحن نقدر بعضنا البعض ونحترم بعضنا البعض. لديه الوقت ليقرر وأنا في انتظار ثقة المجتمع”.

وأردف قائلاً : ” ميسي يحب برشلونة وأنا متأكد من أن النادي يمكن أن يمنحه فرصة. أرى نفسي قادرًا في اللحظة المناسبة على إجراء محادثة معه. أعلم أنه يمكننا إعطاء بعضنا البعض بعض الهامش، وأي شيء يمكن أن يحدث في الحياة”.

من هو المرشح الرئاسي خوان لابورتا؟

ولد جوان لابورتا 58 عامًا ونشأ في برشلونة ودرس القانون في جامعة المدينة. بعد التخرج أسس مكتب المحاماة الخاص به، لابورتا وأربوس.

وشغل لابورتا أيضًا منصب نائب في برلمان كاتالونيا بين عامي 2010 و 2012، وعلى مستوى التسيير الرياضي لابورتا عضو في نادي برشلونة منذ شبابه كما أنه شغل منصب الرئاسة في الفترة ما بين 2003 و 2010 وخسر الانتخابات الرئاسية عام 2015 لصالح الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو.

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