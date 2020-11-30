الامارات | لوف باقٍ في تدريب المنتخب الألماني حتى كأس الأمم الأوروبية

شكرا لقرائتكم خبر عن لوف باقٍ في تدريب المنتخب الألماني حتى كأس الأمم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الأول سيبقى في منصبه حتى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2021.

وأكد اتحاد الكرة أن المدرب الفائز بلقب كأس العالم لا يزال يحظى بثقة مجلس الإدارة بعد المحادثات التي جرت اليوم الاثنين.

وأثيرت تكهنات حول اقتراب رحيل لوف عن منصبه عقب الهزيمة القاسية أمام إسبانيا بستة أهداف دون مقابل في دوري الأمم الأوروبي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتم مطالبة لوف بتحليل مسيرة الفريق في العامين الأخيرين منذ الخروج من دور المجموعات لمونديال روسيا 2018 وذلك قبل اجتماع مجلس الإدارة يوم الجمعة.

ولكن المحادثات بين لوف وممثلي اتحاد الكرة الألماني ومن بينهم رئيس الاتحاد فريتز كيلر ومدير الاتحاد اوليفر بيرهوف انتهت بالإبقاء على المدرب الفائز بلقب مونديال البرازيل 2014.

ويستعد لوف لإعداد فريقه للتصفيات المؤهلة لمونديال 2022 بداية من مارس المقبل بجانب بطولة يورو 2020 التي تأجلت للعام المقبل بسبب جائحة كورونا.

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