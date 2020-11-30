حصول طالبة تجارة القناة على الميدالية الفضية ببطولة الجمهورية للكوميتيه

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس التهنئه للطالبة رنا أحمد حسام الدين الخولي الطالبة بالفرقة الأولى كلية التجارة برنامج نظم معلومات الأعمال (bis) لحصولها علي الميدالية الفضية والمركز الثاني في بطولة الجمهورية للكوميتيه شابات في ميزان فوق ٦٥. من جانبه حرص الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على تقديم التهنئة للطالبة مشيرا إلى أن هذه البطولة نظمها الاتحاد المصري للكاراتيه موضحا انه بفوزها هذا انضمت للمنتخب المصري للكاراتيه. جاء ذلك اثناء استقبال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للطالبة رنا حسام الدين الخولي بحضور السيدة هدي فرج أمين عام الجامعة. وقال دكتور زكى ان تكريم الطالبة يأتى تأكيدا من الجامعة على تشجيع المواهب والأبطال فى كافة الألعاب الرياضية وحرصا من جامعة قناة السويس على تكريم طلابها المتميزين رياضيا وتقديم الدعم المعنوي لهم. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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