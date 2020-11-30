شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد: هازارد يعاني مجددًا من إصابة عضلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ريال مدريد، اليوم، أن لاعبه البلجيكي إيدين هازارد يعاني مجددا من إصابة عضلية.

وأضاف النادي في بيان مقتضب أن الفحوص التي أجريت لهازارد كشفت عن أنه يعاني من "إصابة عضلية في الفخذ الأيمن".

ولم يحدد ريال مدريد الموعد المتوقع لعودة هازارد، لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أن اللاعب سيغيب لمدة 20 يوما أخرى، وربما لا يعود إلى الملاعب مجددا خلال العام الجاري.

ويغيب هازارد عن صفوف ريال مدريد في عدد من المباريات من مواجهتي إشبيلية وأتلتيكو مدريد في الدوري وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في دوري أبطال أوروبا في الأسبوع المقبل.