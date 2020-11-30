شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الثانية للاعب الأهلي صلاح محسن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد صلاح محسن، مهاجم الأهلي، تحول عينته الخاصة بفيروس كورونا من إيجابية إلى سلبية، في أقل من 24 ساعة.
وقال صلاح، في تصريحات صحفية: «خضعت لمسحة كورونا بالأمس وظهرت العينة إيجابية، لكني فضلت إعادة المسحة مرة ثانية».
وتابع: «منذ دقائق قليلة، ظهرت نتيجة العينة الثانية وتبين سلبية المسحة».
وكانت المسحة التي أجراها لاعبو الأهلي أثبتت في وقت سابق استمرار إيجابية عدد من اللاعبين، مثل صالح جمعة ومحمد شريف وأليو ديانج وأحمد ريان.
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