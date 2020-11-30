شكرا لقرائتكم خبر عن المسابقات توقف إمام عاشور مباراتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك مبارتين بعد حصوله على طرد مباشر فى مباراة الزمالك بكأس مصر الأخيرة أمام أف سى مصر، ليتأكد غياب اللاعب عن مبارتى نصف نهائى ونهائى كأس مصر حال تأهل الفريق الأبيض.

وأنقذ الحكم محمود عاشور الذى أدار مباراة الزمالك وأف سى مصر فى كأس مصر، إمام عاشور لاعب الزمالك من الإحالة للجنة الانضباط، حيث لم يسجل فى تقريره الواقعة التى انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى مؤخرا وتظهر قيام لاعب الزمالك بالبصق على لاعب اف سى مصر خلال المباراة.