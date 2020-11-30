شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرسل القائمة الأولى لاتحاد الكرة بدون «صالح والشيخ وبادجي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل النادي الأهلي القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، إلى اتحاد الكرة، لم تشمل الثلاثي «أليو بادجي، وصالح جمعة، وأحمد الشيخ».
ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، التي تقام مساء غدا الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة كأس مصر.
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