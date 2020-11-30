شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يطلب إستعارة ثنائي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مسؤولو نادى مصر المقاصة جلسة مع عبدالحليم على مدير الكرة بنادي الزمالك للحصول على موافقته باستعارة يوسف مرعي وخالد مصطفي ثنائي ناشئين الزمالك. وكان المجلس السابق للزمالك وافق من قبل على إعارة الثنائي ولكن إيقاف المجلس تسبب في تعطل الصفقة، وحصل ثنائي الزمالك على فرصة المشاركة في المباريات مع الفريق الاول خلال فترة تولى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للزمالك مهمه القيادة الفنية بالاضافه إلى الثلاثي اسامة فيصل وحسام اشرف وسيف فاروق جعفر ومن قبلهم احمد عيد الذي تم الاستعانة به في نهائي بطولة دورى ابطال الفريقيا امام الاهلي وظهر اللاعب بشكل متميز. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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