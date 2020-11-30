شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلي يعلن التعاقد مع مدرب الزمالك السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النجم الساحلي، اليوم الإثنين، أنه سيقوم بتقديم المدرب الجديد للفريق، جورفان فييرا للإعلاميين، غدًا الثلاثاء، خلال الحصة التدريبية.

تجدر الإشارة إلى أن فييرا أمضى أمس الأحد، على عقد لمدة موسم قابل للتجديد، ونفس الأمر لمساعده البرازيلي فيليبي سيلفانو.

ووجهت إدارة النجم الساحلي، رسالة لجماهير الفريق، جاء فيها ما يلي «نطوي صفحة ونفتح أخرى لنحافظ على وصية الأجداد ونرفع معًا راية الأمجاد».

من جهة أخرى، نشير إلى أن الفريق يركن اليوم إلى الراحة، بعد أن خاض أمس، مباراة ودية مع جاره أمل حمام سوسة.