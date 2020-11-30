شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي بيراميدز ينضم لمنتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم الثنائي إبراهيم عادل ومحمود صابر، لاعبا فريق الكرة بنادي بيراميدز، لمعسكر منتخب الشباب، استعدادا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل في تونس. وتعافى محمود صابر من فيروس كورونا، بعد أن أثبتت الفحوصات التي خضع لها اللاعب سلبيتها، لينضم لمعسكر شباب الفراعنة، استعدادا للبطولة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا. وتحتضن تونس البطولة في الفترة من 15 ديسمبر المقبل حتى 27 من الشهر ذاته، بمشاركتها والجزائر والمغرب وليبيا أيضًا.

ويتكون الجهاز الفني بقيادو ربيع ياسين ، مدير فنى ، عبدالستار صبري مدرب عام ، وهشام عبدالمنعم، وأحمد فاروق، مدربين، وحازم عامر للأحمال، ومحمد رزيقة، مدربا لحراس المرمى، ودكتور وليد منظور، طبيب، وهشام عبدالعزيز، أخصائي العلاج الطبيعي، وعلاء سعيد، للأدوات المساعدة