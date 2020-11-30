شكرا لقرائتكم خبر عن أليو بادجي يرحل لأميان الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل إلي أوروبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتلقي أليو بادجي عرضين من الدوري الفرنسي عن طريق نادي أميان الفرنسي، وكذلك عرضًا من الدوري البولندي.

وقرر المهاجم السنغالي الرحيل إلي نادي أميان الفرنسي على سبيل البيع النهائي، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد تجربه قصيرة قضاها فى الدورى الممتاز بناء على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي والذى طلب التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.