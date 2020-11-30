شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: وافقت على إلغاء ودية اليابان حتى لا يحدث خلل فى الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، أنه وافق على إلغاء ودية اليابان حتى لا يحدث خلل في مسابقة الدوري، وقال شوقى غريب، في تصريحات إذاعية لبرنامج وان تو، مع النجم حازم إمام، عبر إذاعة أون سبورت إف إم: «مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات شخص محترم ومجتهد واجتمع معى فور توليه المسؤولية وأبلغنى بصعوبة الموافقة على إقامة وديات خارج الأجندة الدولية، وعلى رأسها ودية اليابان ووافقت على إلغائها، رغم أن كل تكاليفها كانت على نفقة الجانب اليابانى، وذلك حتى لا يحدث خلل في مسابقة الدوري.

وتابع شوقى غريب: «لعبت مباريات كثيرة مع المنتخب الأوليمبى، وبدأت مرحلة إعداد المنتخب للأوليمبياد منذ فترة طويلة، وفى رأيى الدورى وعودته بعد أزمة كورونا كانت سبباً في ظهور المنتخب الأول والأوليمبى بهذه الصورة الرائعة، لذلك لابد أن نسعى لانتظام المسابقة حتى تساهم في إفراز لاعبين متميزين قبل أوليمبياد طوكيو».