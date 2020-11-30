شكرا لقرائتكم بادجى وصالح والشيخ ببلاش.. قائمة الأهلى الأولى تمنح الثلاثى رحيلا مجانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارسل النادي الأهلي القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم، إلى اتحاد الكرة ولم تشمل الثلاثي ‏‏«أليو بادجي، وصالح جمعة، وأحمد الشيخ».‏

و فى ذات السياق فسخ صالح جمعة لاعب النادي الأهلي عقده مع الأهلي بالتراضي بعد الجلسة التي جمعت وكيله بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة اليوم الإثنين، ولم يحضر صالح جمعة الجلسة نظرا لإصابته بفيروس كورونا إلا أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالحضور خلال فعاليات الجلسة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري التي تقام مساء غدٍ الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة ‏كأس مصر.‏