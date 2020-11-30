شكرا لقرائتكم بن شرقى يغادر الزمالك فى سيارته بعد استبعاده من مواجهة الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد البرتغالى باتشيكو المدير الفنى للزمالك المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب الفريق من قائمة الفريق التى تستعد لمواجهة طلائع الجيش غدا فى الدور نصف النهائى لكأس مصر، وغادر اللاعب النادى بسيارته الخاصة .

فى الوقت نفسه غادر التونسى فرجانى ساسى النادى بصحبة زميله المنضم حديثا للفريق حمزة المثلوثى خاصة وأن الأول سيغيب أيضا عن مباراة الغد للإيقاف .

من ناحية أخرى عقد أيمن يونس، عضو لجنة الكرة بالزمالك، اجتماعًا مع محمد صبحي حارس مرمى الفريق بناءً على طلب الأخير للحديث حول مشاركته في المباريات وكذلك العروض التي تلقاها مؤخرًا.

جاءت الجلسة بعد عقب مران الفريق اليوم والذي حضره أيمن يونس وعبد الحليم علي مدير الكرة في أول أيام استلام عملهم رسميًا بعد تشكيل اللجنة المؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكرى المكلفة بإدارة النادى خلفًا لمجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور.

ويحاول محمد صبحى الخروج على سبيل الإعارة على أقل تقدير لأحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه نظرًا لرغبته فى المشاركة بشكل أساسى على أمل الانضمام للقائمة النهائية للمنتخب الأولمبى المشارك بأولمبياد طوكيو 2021.