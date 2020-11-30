صالح جمعة يعلن تفاصيل فسخ عقده مع الأهلي.. وشادى محمد: اتظلم بسبب عبد الله السعيد

فسخ صالح جمعة لاعب النادي الأهلي عقده مع الأهلي بالتراضي بعد الجلسة التي جمعت وكيله بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة اليوم الإثنين، ولم يحضر صالح جمعة الجلسة نظرا لإصابته بفيروس كورونا إلا أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالحضور خلال فعاليات الجلسة.



ورغم معاناة صالح جمعة من الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن اللاعب أجرى عدداً من الاتصالات الهاتفية بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، أكد له خلالها رغبته في الرحيل مبدياً استعداده لجلب عرض للرحيل خلال الساعات القادمة.حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأعلن عبد الرحمن مجدى وكيل أعمال صالح جمعة لاعب الأهلى عزمه عقد جلسة اليوم مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء لإعلان القرار النهائى سواء باستمرار اللاعب أو رحيله، وقال عبد الرحمن مجدى عبر حسابه على تويتر: "جلسة تجمعني بالكابتن سيد عبدالحفيظ اليوم لتحديد الموقف النهائي لبقاء صالح جمعة أو رحيله عن النادي الأهلي".

يرى شادى محمد كابتن النادى الأهلى السابق، أن الفريق الأحمر يحتاج إلى 4 تدعيمات فى عدة مراكز أبرزها الهجوم وبديل قفشة، وقال شادى محمد فى تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": الأهلى محتاج صفقات، الإعارات مازالوا لاعبين صغار، محمد شريف وأكرم وأحمد ياسر اكتسبوا خبرات بالتأكيد، وعملوا على أنسهم ليعودوا، ومهم جداً أن يكتسبوا خبرات من زملائهم بالفريق، والأهلى بشكل عام يحتاج 4 عناصر، أبرزها رأس حربة، وبديل لقفشة.

أضاف: صالح جمعة لاعب كبير جداً والجماهير بتحبه رغم قلة لعبه، وأرى أنه إتظلم فنياً بسبب عبد الله السعيد إلى حد ما ففي بعض الأحيان كان صالح جمعة جاهزاً للمشاركة في المباريات لكن المدربين كانوا يدفعون بعبد الله السعيد رغم ان صالح كان بيكسر الدنيا.