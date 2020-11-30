محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:
كشف مصدر أن محمد شريف، لاعب الأهلي اختار ارتداء القميص رقم ١٠ القميص مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن قرار شريف باختيار رقم 10 بعد رحيل صالح جمعة عن الأهلي خلال الفترة الجارية.
وفي وقت سابق، قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني إعادة محمد شريف لصفوفه الفريق من جديد بعد تألقه مع إنبي في الموسم الماضي.
وفي سياق متصل، أعلن وكيل صالح جمعة، منذ قليل ، رحيل اللاعب عن الأهلي بعد فسخ تعاقده بالتراضي.
وكان النادي الأهلي أعلن بشكل رسمي، خروج الثلاثي أليو بادجي وصالح جمعة وأحمد الشيخ من قائمة الموسم الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لمصراوي: محمد شريف يختار رقم 10 مع الأهلي بعد رحيل صالح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.