"انضمامه للزمالك مخاطرة".. ميدو يعلق على رحيل صالح جمعة عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لمصر المقاصة والزمالك، إن انضمام صالح جمعة لاعب الأهلي السابق إلى صفوف الفريق الأبيض في الوقت الحالي "مخاطرة"، مضيفًا أن الأهلي لم يتركه إلا بعد رحيل مرتضى منصور.
وأكد عبدالرحمن مجدي، وكيل أعمال صالح جمعة لمصراوي، رحيل اللاعب عن الفريق بشكل نهائي بعد اتفاق تم مع مسؤولي القلعة الحمراء.
وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال ميدو: "صالح جمعه لاعب جيد جدا لكن ضمه للزمالك في هذه الفترة مخاطرة كبيرة فلن تتقبله أوضة اللبس في الزمالك بسهوله، مهم جدا الان الحفاظ على استقرار".
وأضاف: "الأهلي لم يترك صالح جمعة إلا بعد رحيل مرتضى منصور عن الزمالك لانهم يعرفون جيدا بأن الوحيد الذي كان سيحارب من أجل ضمه للزمالك هو مرتضى منصور".
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