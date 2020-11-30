لماذا رفضت لاعبة احترام "دقيقة حداد" على مارادونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - بررت باولا دابينا لاعبة فريق فياخيس إنتيرناس للكرة النسائية رفضها الوقوف حدادًا على وفاة دييجو أرماندو مارادونا، بأن الأسطورة الراحل تورط في وقائع عنف ضد المرأة، وهو ما لا يتوافق مع مبادئها.

وكانت دابينا أثارت جدلًا كبيرًا، عندما جلست أرضًا خلال دقيقة حداد على وفاة مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية، خلال مواجهة فريقها الودية أمام ديبورتيفو لاكرونيا، والتي انتهت بفوز الأخير بعشرة أهداف مقابل لا شىء.

وقالت دابينا في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "ذلك التكريم كان مستحقًا للضحايا الذين عانوا من انتهاكات، وليس من أجل من فعل ذلك، لذلك لم أكن لأقف احترامًا لمن ارتكب تلك الوقائع، بدلًا من الضحايا."

ورغم أن جميع زميلات دابينا وقفن حدادًا لتكريم مارادونا، إلا أن اللاعبة لاقت دعمًا بعد تصرفها الذي أثار الجدل، حيث أكدت تقارير إسبانية أن الجميع تفهم موقفها، كما تحدث إليها أعضاء الجهاز الفني بين شوطي المباراة.