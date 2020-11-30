وكيله لمصراوي: فسخ عقد صالح جمعة مع الأهلي بالتراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد عبدالرحمن مجدي، وكيل أعمال صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي، رحيل اللاعب عن الفريق بشكل نهائي بعد اتفاق تم مع مسؤولي القلعة الحمراء.

وكان عبدالرحمن مجدي، قد سبق وصرح بأنه سوف يعقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة لبحث مستقبل اللاعب.

وقال عبدالرحمن مجدي في تصريحات لـ"الخليج 365" "صالح جمعة يرحل نهائياً عن الأهلي".

واختتم "تم التوصل لاتفاق مع مسؤولي الأهلي بشأن فسخ التعاقد بالتراضي، وبالتالي اللاعب يرحل عن النادي دون أي مقابل مادي".

صالح لم يشارك مع الأهلي في الموسم الحالي إلا لدقائق، حيث كان خارج حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي، ولم يستعن به بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي.

يُذكر أن صالح جمعة انضم لصفوف النادي الأهلي صيف 2015، وكان من المفترض أن يستمر بصفوف الفريق لمدة موسمين.