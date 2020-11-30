"مناقشة ملف اللاعبين والقيد.. لجنة إدارة الزمالك المؤقتة تبدأ عملها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

تسلمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برسائة المستشار أحمد بكري، مهام عملها بنادي الزمالك، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب وجود مخالفات مالية.

من جانبها، قررت اللجنة تشكيل لجنة لإدارة فريق الكرة تضم أيمن يونس، أشرف قاسم وعبدالحليم علي، كما شكلت لجنة أخرى تُدعى لجنة الحكماء تضم كمال درويش (رئيس الزمالك السابق) وآخرين لاستطلاع رأيهم في بعض الأمور المتعلقة بإدارة النادي.

وأفاد مراسل "يلا كورة" أن اللجنة بدأت عملها بمناقشة الملفات الهامة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، وأبرزها قيد اللاعبين قبل غلق فترة القيد

جدير بالذكر أن القائمة الأولية لأندية الدوري المصري الممتاز من المقرر أن يتم إرسالها اليوم الاثنين.