مصدر لمصراوي: مديونيات الزمالك لاتحاد الكرة تصل لـ22 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر في اتحاد الكرة، أن مديونيات نادي الزمالك، تصل لـ22 مليون جنيه، مشيراً الى أنه سيكون هناك تعاوناً مع اللجنة المؤقتة لكي يتم حل تلك الأمور.

ومن المقرر أن يُدير نادي الزمالك في الفترة المقبلة لجنة مؤقتة برئاسة المستشار أحمد بكري، بعد قرار إيقاف مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "الزمالك عليه مديونيات تصل لـ22 مليون جنيه، وبالتالي قد تشكل أزمة في مسألة القيد حال لم يتم تسوية الأمر، شأن كل الأندية".

واستمر "نحن نتعاون مع جميع الأندية لتسوية المديونيات من أجل عدم اتخاذ أي قرارات متعلقة بمنع القيد".

وصرح "بالطبع سيكون هناك تعاون ونتسيق مع اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك للوصول لحلول وتسوية لتلك المديونيات وتسهيل كافة العقبات أمامهم".

وشدد "لا نسعى لأن يكون هناك عقبات أمام الأندية، الزمالك مثلاً لديه مستحقات بسبب مشاركته الأفريقية، قد يتم تسوية المديونيات من خلالها، نفس الأمر للأندية الأخرى".

واختتم "في النهاية هدفنا الحصول على حقوقنا ومراعاة الأندية قدر المستطاع".